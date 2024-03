Rational beendete das Jahr 2023 erfreulich, was den starken vorläufigen Ergebnissen entsprach. Der Umsatz im GJ23 wuchs um dynamische 10 % gegenüber dem Vorjahr auf ein Rekordhoch von 1,13 Mrd. EUR, trotz einer hohen Vergleichsbasis, die durch die starke Nachfrage nach iCombo-Produkten in Übersee gestützt wurde. Das EBIT (+17% gegenüber dem Vorjahr auf 277 Mio. EUR) profitierte von einem vorteilhaften Operating Leverage und der Senkung der Input- und Logistikkosten. Die Cashflow-Generierung war robust und die vorgeschlagene Dividendenausschüttungsquote war mit 71% hoch. Das Management erwartet ein weiterhin stabiles Nachfrageumfeld und strebt für 2024 ein Volumen- und Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr, einen höheren Rohertrag sowie eine stabile EBIT-Marge an. Die jüngsten Ergebnisse und der positive Ausblick spiegeln erneut die hervorragende Qualität des Geschäftsmodells von Rational wider, das aufgrund des lukrativen After-Sales-Geschäfts Preiserhöhungen und hohe Margen ermöglicht. Darüber hinaus wird iHexagon - die kürzlich eingeführte neue Produktkategorie - auf stark nachgefragte Bereiche wie Kantinen und Fast-Food-Lokale abzielen und könnte damit zu einem weiteren Blockbuster-Produkt mit einem kumulierten Umsatzpotenzial von mehr als EUR 2 Mrd. werden. mwb research bestätigt das Rating HOLD mit einem unveränderten Kursziel von EUR 750,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





