Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bewegung, Metallglanz und BASF

Der DAX® hält seinen Aufschwung bei und markiert mit 18.498 Punkten weiterhin ein steigendes Hoch.

Die Auswahl an Knock-Out-Optionsscheinen zeigt ein besonderes Interesse an den Edelmetallen, wie die gehandelten Calls auf Palladium und Gold verdeutlichen, die beide auf steigende Preise in diesen Märkten hinweisen könnten. Gleichzeitig bleibt der DAX® ein zentrales Thema, mit gehandelten Puts und Calls, die sowohl eine Absicherung gegen als auch eine Wette auf eine weitere Aufwärtsbewegung des Index signalisieren.

Die Optionsscheine spiegeln ein ähnlich vielschichtiges Bild wider, wobei vor allem der Goldmarkt mit Calls und Puts repräsentiert wird, was auf geteilte Meinungen über die zukünftige Preisentwicklung des Edelmetalls hindeutet. Auch die Aktivitäten um die BASF Calls deuten auf eine positive Markteinschätzung für den Chemie-Sektor hin.

Die Long-Positionen auf die Linde PLC und die Deutsche Bank reflektieren eine positive Erwartungshaltung gegenüber diesen Sektoren, während Long-Positionen auf Rational das Vertrauen in die Stärke des Marktes für Konsumgüter bestätigt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Palladium Call HD2MVZ 2,73 960,00 USD 708,73 USD 3,39 Open End DAX® Put HC5QPB 0,77 18493,00 Punkte 18545,70 Punkte 266,22 Open End DAX® Put HB17J6 4,52 18493,00 Punkte 18926,63 Punkte 41,53 Open End DAX® Call HD3APH 9,71 18493,00 Punkte 17533,59 Punkte 18,74 Open End Gold Call HD3HUW 5,71 2212,81 USD 2152,10 USD 35,71 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2024; 13:06 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD3CPT 2,52 18493,00 Punkte 18500,00 Punkte 76,00 14.05.2024 Gold Call HD1GHE 18,76 2211,85 USD 2125,00 USD 10,92 20.12.2024 Gold Put HC9N0Z 0,30 2211,85 USD 1825,00 USD 1024,79 20.09.2024 BASF Call HD1QW0 0,51 52,97 EUR 54,00 EUR 10,51 17.12.2025 DAX® Put HD002E 1,70 18493,00 Punkte 16500,00 Punkte 109,80 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2024; 13:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD3X9V 11,96 517,80 EUR 341,16 EUR 3 Open End Deutsche Bank Long HC42P2 5,62 14,65 EUR 12,18 EUR 6 Open End Rational Long HC15Z8 15,13 799,00 EUR 541,81 EUR 3 Open End Aroundtown Long HC5RK7 2,42 1,98 EUR 1,49 EUR 4 Open End Linde PLC Long HD33GG 11,72 462,34 USD 349,77 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2024; 13:36 Uhr;

