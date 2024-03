DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Effortless Marketing bietet Potenzial - Adcore , Shopify , Microsoft

Frankfurt (pta/31.03.2024/10:00) - Haben Sie schon einmal etwas von mühelosem Marketing gehört? Wenn nicht, dann wird es womöglich höchste Zeit, denn der Begriff kann im modernen Marketing eine wichtige Rolle spielen - und auch für Börsianer eine Menge Spannung mitbringen. Ziel ist eine mühelose Vermarktung. Das bedeutet, dass die Marketing-Schritte bewusst und sinnvoll sind und das richtige Maß an Automatisierung eingesetzt wird. Es sollten die Aufgaben für Menschen minimiert werden, wenn diese auch von Maschinen erledigt werden könnten. So werden Hindernisse aus dem Weg geräumt, die den Prozess und den Fortschritt erschweren und aufhalten können.

Wer glaubt, dass jeder auf diese Weise modernes Marketings betreiben kann, der muss enttäuscht werden. Die richtige Herangehensweise braucht es auch weiterhin, allerdings können fast alle Schritte zum Ziel erleichtert werden. Ein Prinzip, von dem unzählige Unternehmen profitieren können. "Mühelos" bedeutet ins Englische übersetzt so viel wie "effortless". Und Effortless Marketing ist mittlerweile im Englischen ein deutlich häufiger genutzter Begriff als müheloses Marketing im Deutschen.

Adcore (ISIN: CA00654B1040) hat die Plattform "Effortless Marketing" entwickelt

Ein Unternehmen mit Sitz im kanadischen Toronto will nicht nur dabei helfen, dass Effortless Marketing betrieben wird, es hat gleich ein Produkt namens "Effortless Marketing" entwickelt. Damit will Adcore Unternehmen dabei helfen, Produkte bei Google, Microsoft und Facebook zu bewerben und Kunden zu erreichen, welche nach derartigen Produkten suchen. Durch "Effortless Marketing" kann maximale Aufmerksamkeit auf die Produkte und Dienstleistungen gelenkt werden. Das Budget und die Entwicklung sind dabei immer im Blick.

Adcore unterstützt Unternehmer, Werbetreibende und die Zukunft des E-Commerce durch seine Werbemanagement- und Automatisierungsplattform. Dies geschieht durch die Kombination von umfangreichen Branchenkenntnissen und -erfahrungen mit der eigenen, von künstlicher Intelligenz (KI) angetriebenen Technologie. Im Bereich der KI-gestützten Werbung ist das global agierende Unternehmen weltweit führend. Die Plattform "Effortless Marketing" hat viele Experten der Szene überzeugt.

Vor geraumer Zeit wurde Adcore von Microsoft Advertising zum "Global Channel Partner of the Year Award" gewählt. Eine große Ehre. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin Pionierarbeit im Bereich des digitalen Marketings leisten, unsere Partnerschaft mit Microsoft weiter ausbauen und unseren Kunden unvergleichliche Dienstleistungen anbieten. Diese Auszeichnung motiviert uns, unsere Reise fortzusetzen und die Zukunft des digitalen Marketings mitzugestalten", sagte Adcore-CEO Omri Brill.

Shopify und Co. können von Effortless Marketing profitieren

"Effortless Marketing" kann viele Unternehmen in verschiedenen Branchen weiterbringen. Sie kann diese mit Tech-Riesen wie Microsoft (ISIN: US5949181045) verbinden. Selbiges gilt für Meta Platforms (ISIN: US30303M1027). "Effortless Marketing" kann beispielsweise auf Shopify (ISIN: CA82509L1076) aufgebaut werden.

Von der Plattform können aber auch kleinere Unternehmen profitieren. Bei diesen ist es oftmals noch wichtiger, dass Prozesse automatisiert werden. Die gute Nachricht ist: "Effortless Marketing" kann auf verschiedenste Voraussetzungen und Ziele zugeschnitten werden.

HSBC MSCI Emerging Markets (ISIN: IE00B5SSQT16) als passender Marketing-ETF

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Aktien aus Schwellenländern, um Anlegern Zugang zu diversifizierten Anlagemöglichkeiten in aufstrebenden Märkten zu bieten.

Top-Holdings: Samsung (ISIN: KR7005930003), Tencent Holdings (ISIN: KYG875721634) und Alibaba (ISIN: KYG017191142)

Mühelos zum Ziel - auch ein Konzept für die Börse

In seinem Buch "Effortless" nennt Greg McKeown Beispiele für kreative Prozesse in Unternehmen, die nach und nach aus dem Ruder gelaufen sind. Der Unternehmensstratege fasst zusammen, wie Menschen weitere Schritte entwickeln und Prozesse damit ungewollt unnötig kompliziert machen. Gerade im Marketing passiert das häufig. Effortless Marketing kann dabei helfen, den schnellsten Weg zum Ziel zu finden. Ein Gamechanger für so manches Unternehmen, welches an der Börse ist.

--

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

Quellen: https://www.adcore.com/technologies/effortless-marketing/ https://www.christophtrappe.com/effortless-marketing/

Aussender: Small- & MicroCap Investment
E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu
Website: www.dr-reuter.eu

