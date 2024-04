DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Kanadas Tech-Industrie im Aufschwung - Shopify, Adcore und Microsoft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/21.04.2024/09:30) - Der kanadische Tech-Sektor hat in den letzten Jahren eine eindrucksvolle Entwicklung hingelegt. Vor dem Beginn der Corona-Pandemie stiegen die Umsätze von 2015 bis 2020 stetig um durchschnittlich 9,4% pro Jahr. Der Aufschwung ist vor allem mit vielen Start-up-Unternehmen zu verbinden, die nach und nach gegründet wurden. Im Jahr 2021 hatten 86% der kanadischen Tech-Firmen weniger als zehn Angestellte.

Die zahlreichen Tech-Unternehmen locken mittlerweile immer mehr Menschen nach Kanada. Im Jahr 2022 zogen rund 32.000 Personen für einen Job im Tech-Sektor in das nordamerikanische Land. Manche Städte in Kanada gehören derzeit zu den am schnellsten wachsenden Tech-Regionen der Welt. Die Tech-Hauptstadt ist Toronto, doch auch in Montreal und Vancouver ist ein Aufschwung zu erkennen. Das größte Wachstum findet sich in der Region Kitchener-Waterloo. In den letzten fünf Jahren wuchs der Tech-Sektor dort jährlich um mehr als 50%.

Die Tech-Entwicklung in Kanada kann auch für Börsianer interessant sein. An den Finanzmarkten finden sich mehrere Unternehmen, welche im kanadischen Tech-Sektor zu Hause sind.

Adcore (ISIN: CA00654B1040) - mit eigener, von KI angetriebener Engine in Kanada aktiv

Adcore hat nach der Gründung im Jahr 2006 den Schritt vom Start-up zu einem Tech-Unternehmen mit mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschafft. Der Hauptsitz liegt in Israel. Im kanadischen Toronto befindet sich eine wichtige Außenstelle. Und vielleicht noch wichtiger: Das Erstlisting von Adcore ist an der Toronto Stock Exchange in Kanada. Das Unternehmen hat eine interessante digitale Marketinglösung geschaffen, welche Werbetreibende unterstützt. Das gelingt vor allem durch eine eigene Engine, die von künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben wird und die Überwachung und die Analyse des Werbebudgets und dessen Leistung ermöglicht. Auch die Automatisierung von digitaler Werbung wird durch die Engine zur Realität.

Adcore arbeitet mit namhaften Partnern wie Google vom Unternehmen Alphabet (ISIN: US02079K3059), Microsoft, TikTok von ByteDance (ISIN: NET000BYT111) und Facebook vom Meta-Konzern (ISIN: US30303M1027) zusammen. Das Tech-Unternehmen Adcore kann Firmen und Händler dabei unterstützen, Werbung auf den Kanälen dieser großen Konzerne zu schalten, zu verwalten und zu perfektionieren. Die Aktie von Adcore kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Shopify (ISIN: CA82509L1076) ist das bekannteste Tech-Unternehmen Kanadas

Dieses Tech-Unternehmen hat sich in den letzten 15 Jahren wohl zu dem bekanntesten made in Kanada aufgeschwungen. Shopify stellt ein Tech-Unternehmen dar, welches weltweit eine führende Rolle einnimmt. Die Firma hat unterschiedliche Tools und eine proprietäre E-Commerce-Software geschaffen, mit denen der Ausbau, die Verwaltung und die Vermarktung von Online-Shops möglich sind. Mittlerweile operiert Shopify in mehr als 175 Ländern. Zu den bekanntesten Kunden zählen Staples und PepsiCo (ISIN: US7134481081). Der Konzern dürfte auch als Vorbild für viele Start-ups der letzten Jahre gedient haben.

Das Unternehmen mit Sitz im kanadischen Ontario ist seit vielen Jahren an der Börse vertreten.

Microsoft (ISIN: US5949181045) nimmt Schlüsselrolle in Kanada ein

Dieser Tech-Riese kommt nicht aus Kanada, sondern aus dem großen Nachbarn USA. Allerdings unterhält Microsoft in Kanada mehrere Standorte und einen größeren Sitz in der Großstadt Mississauga. Der Konzern hat auf dem kanadischen Tech-Markt eine Schlüsselrolle eingenommen und gilt als Vorreiter der Branche. Die meisten Unternehmen nutzen die Lösungen und Softwares von Microsoft. Durch die Nähe zu den USA und den Ableger Microsoft Canada ist die Präsenz des Unternehmens noch deutlich größer als in vielen anderen Ländern.

An der Börse ist Microsoft ein Überflieger. Wenn es nach den Einschätzungen einiger Analysten geht, gibt es noch Kurspotenzial. Mitte April notiert die Aktie bei rund 414 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liegt laut MarketScreener Mitte April bei knapp rund 470 US-Dollar.

Für Börsianer kann sich der Blick nach Kanada lohnen

Früher waren die Rohstoffindustrie und die Landwirtschaft die zwei tragenden Säulen der kanadischen Wirtschaft. Mittlerweile scheint sich Kanada nach und nach zu einem Tech-Hotspot aufzuschwingen. Auch für Anlegerinnen und Anleger kann sich ein genauer Blick lohnen.

--

Quellen: https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/34010-tech-industry-outlook-study-2022.pdf?utm_campaign= AUTO-TO-ST_TechOutlook2022-EN&utm_medium=email&utm_source=Eloqua https://techtalent.ca/canadian-tech-cities/ https://www.immigration.ca/canada-attracts-more-than-32000-tech-workers-in-the-past-year-industry-report-reveals/ https://tms-outsource.com/blog/posts/tech-companies-in-canada/

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040

Disclaimer/Risikohinweis Adcore Interessenkonflikte: Mit Adcore existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adcore. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adcore können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adcore einsehen: https://www.adcore.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adcore vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +496915325857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2024 03:30 ET (07:30 GMT)