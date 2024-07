DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Small Caps mit Potenzial: Adcore, Storytel, CANCOM

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/14.07.2024/09:00) - Bei Small Caps handelt es sich um Unternehmen mit einem Börsenwert im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Im Unterschied zu Large Caps sind Small Caps häufig in stark fragmentierten Nischenmärkten aktiv. Der Reiz dieser Aktien liegt in dem oftmals hohen Wachstumspotenzial, vor allem wenn es sich dabei um agile und innovative Unternehmen handelt, die in Zukunftsmärkten tätig sind. Zu welchen Aktien Analysten derzeit raten.

Adcore: Starke Story, starke Bilanz

Eine positive Einschätzung von der Investmentplattform "The Dales Report" erhielt kürzlich Adcore (ISIN: CA00654B1040). Das Unternehmen bietet Cloud-basierte und KI-gestützte Apps und Services an, die es Werbetreibenden ermöglichen, auf einfache Weise, ihre digitale Werbe- und Marketingaktivitäten zu erstellen, zu verwalten und zu analysieren. Bill McNarland von "The Dales Report" hebt im Podcast "Small Cap Sunday" hervor, dass Adcore über eine erfolgreiche Multi-Chanel-Strategie verfüge. Im Jahr 2007, so McNarland, habe sich die Zusammenarbeit auf Google beschränkt, mittlerweile sei das Unternehmen Partner von fast allen wichtigen Playern am Markt für digitale Werbung, Dazu zählen Alphabet (Google, YouTube), Microsoft (Bing, Instagramm), TikTok und Meta (Facebook). Zudem weist McNarland auf das solide Wachstum von Adcore hin. Er verweist auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR (Compound Annual Growth Rate)) beim Umsatz von 10,8 Prozent pro Jahr in den vergangenen fünf Jahren. Für Adcore spricht nach Ansicht von McNarland auch die gesunde Bilanz. Insbesondere hebt er den hohen Barmittelbestand der Gesellschaft hervor. McNarland's Fazit: Digitales Marketing sei ein Zukunftsmarkt, Adcores verfüge über eine starke Finanzbasis, die Investmentstory und die Aktie seien daher absolut einen Blick wert.

Storytel: Analystenerwartungen übertroffen

Storytel (ISIN: SE0007439443) ist ein schwedischer Online-Hörbuch-Streaming-Abonnementdienst mit rund 2,1 Millionen Abonnenten und einer führenden Position in den skandinavischen Ländern sowie einer wachsenden globalen Präsenz. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine eigene Verlagsabteilung, die sowohl intern als auch extern Inhalte bereitstellt. Mit den Zahlen im ersten Quartal übertraf die Gesellschaft die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 892 Millionen Schwedische Kronen (SEK) zu. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 240 Prozent auf 104 Millionen SEK und lag damit um 80 Prozent über der Konsensschätzung. Nach Bekanntgabe der Zahlen hat die Research-Gesellschaft Kepler Cheuvreux ihr Anlageurteil "Kaufen" für die Aktie bekräftigt. Storytel sei ein Pionier auf dem Markt für digitale Hörbücher, heißt es in einer Studie vom 8. Mai 2024. Von einer marktführenden Position in den skandinavischen Ländern aus expandiere das Unternehmen international.

CANCOM: Kaufempfehlung von der DZ Bank

Weiteres Kurspotenzial bescheinigt die DZ Bank der Aktie von CANCOM (ISIN: DE0005419105) in einem Report vom 14. Mai 2024. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Beratung, Implementierung und Betrieb von IT-Systemen an. Neben diesem traditionellen Standbein ist die Gesellschaft im stark wachsenden Markt für Miet-IT-Dienstleistungen aktiv und offeriert ihren Kunden eine hauseigene Lösung für einen volldigitalisierten Arbeitsplatz. Die Analysten der DZ Bank verweisen darauf, dass sich das eingetrübte Makroumfeld im Kernmarkt Deutschland zwar auch noch 2024 bremsend auf die IT-Investitionen des Unternehmenssektors auswirken könnte. Allerdings dürfte sich dieser Zustand aus Sicht der DZ Bank im kommenden Jahr verbessern. CANCOM sollte dann auch organisch wieder stärker wachsen können. Zudem sei die Aktie im Peer-Vergleich sehr günstig bewertet.

Fondslösung: Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio

Der Fonds (ISIN: LU0245329841) strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Aktien, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben. Zu den größten Positionen im Fonds zählen derzeit Deckers Outdoor Corp., Robinhood Markets und Fabrinet.

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

Disclaimer/Risikohinweis Adcore Interessenkonflikte: Mit Adcore existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adcore. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adcore können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adcore einsehen: https://www.adcore.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adcore vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.dr-reuter.eu ) www.small-microcap.eu ( http://www.small-microcap.eu/ )

