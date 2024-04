Die vorläufigen Umsatzzahlen von Redcare Pharmacy für das 1. Quartal 24 zeigen weiterhin ein hohes zweistelliges Wachstum, allerdings mit nachlassender Dynamik. Der Gruppenumsatz stieg im Jahresvergleich um fast 51% auf 560 Mio. EUR, verglichen mit stärkeren Wachstumsraten von 67% und 62% in Q3 23 bzw. Q4 23. Das organische Umsatzwachstum lag bei soliden 19 % im Jahresvergleich, wobei die kürzlich erworbene MediService den Rest beisteuerte. Die Nicht-Rx-Umsätze stiegen um 20% auf 404 Mio. EUR, während die Rx-Umsätze um 348% auf 156 Mio. EUR stiegen, was hauptsächlich auf die Übernahme von MediService zurückzuführen ist. Die verpflichtende Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland hat sich jedoch noch nicht wesentlich auf den Umsatz ausgewirkt. Obwohl die Q1-Ergebnisse den Erwartungen von mwb research entsprochen hätten, würden die Analysten das VERKAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 115,00 bekräftigen, wobei sie die im aktuellen Aktienkurs bereits reflektierten Wachstumsaussichten und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Beschleunigung der Rx-Umsätze in Deutschland berücksichtigen würden. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.





