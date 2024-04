Der DAX stand am Dienstag deutlich unter Druck. Am Ende ging er mit einem Minus von 1,3 Prozent auf 18.076,69 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Mittwochshandel ist mit einer leichten Erholung zu rechnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,5 Prozent höher auf 18.166 Punkte.Im Blickpunkt stehen am heutigen Handelstag die Verbraucherpreise in den USA für den März. Am Donnerstag steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank EZB auf dem Programm. Der Goldpreis zeigt ...

