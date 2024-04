Am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte auf die Schwächephase vom Vortag eine kleine Erholung folgen. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex DAX signalisierte 30 Minuten vor dem Börsenstart ein Plus von 0,4 Prozent auf 18.154 Punkte. Die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend derzeit bei 18.139 Punkten verläuft, bleibt im Blick. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird am Mittwoch 0,6 Prozent höher erwartet. Am Dienstag hatte es für den DAX ...

