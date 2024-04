Der DAX ist am Donnerstag zeitweise unter die Marke von 17.900 gefallen und am Ende mit 17.954 aus dem Handel gegangen. Nachbörslich hat sich die Erholung fortgesetzt, weil sich vor allem die großen Tech-Werte sehr fest präsentierten. In Deutschland geht es wieder über 18.000 - auf Unternehmensebene stehen Airbus, Commerzbank, E.on, Infineon, SAP und Siemens Energy im Fokus.

