Der DAX hat am Dienstagmorgen mit einem deutlichen Minus den Handelstag eingeläutet. Zum Handelsstart fiel der DAX um rund eineinhalb Prozent auf 17.756 Punkte. Damit zeichnet sich ein verlustreicher Tag am deutschen Aktienmarkt ab. Zusätzlich könnten folgende Themen die Kursentwicklungen beeinflussen:1. US-Börsen auf TalfahrtLetztlich konnte der Dow Jones am Montag ein anfängliches Plus von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...