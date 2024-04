An der Wall Street rückten gestern einige Quartalsbilanzen in den Mittelpunkt. Da diese in der Mehrheit Zuversicht bei den Anlegern auslösten, ging es für Dow Jones und Co. aufwärts. Der Leitindex legte 0,7 Prozent zu, der Nasdaq 100 sogar 1,5 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Boeing, ...