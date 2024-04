Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch klar schwächer geschlossen. Dabei baute der Leitindex in der zweiten Sitzungshälfte die Verluste noch aus. Ein Grossteil der Einbusse ging auf die Kursschwäche der schwergewichtigen «Roche-Bons», aber auch auf die UBS-Aktien zurück. Dadurch habe sich die Stimmung etwas eingetrübt, hiess es am Markt. «Die Bilanzsaison ist halt keine Einbahnstrasse, auch wenn die meisten Ergebnisse gut waren», sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...