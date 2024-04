Die Atoss Software AG hat die Ergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht, die einen Anstieg der Gesamterlöse um 16% auf EUR 41,8 Mio. im Jahresvergleich zeigen. Die erwartete Verlangsamung des Umsatzwachstums wurde durch einen Rückgang der Softwarelizenzverkäufe um 22 % im Jahresvergleich nach den außergewöhnlich hohen Lizenzverkäufen des letzten Jahres verursacht. Das Wachstum im Bereich Cloud & Subskriptionen (+40% gg. Vj.) blieb jedoch ein wichtiger Treiber für Atoss. Der EBIT-Anstieg in Q1 von 21% yoy übertraf das Umsatzwachstum, was zu einem Anstieg der EBIT-Marge um 1,5pp auf 33,5% führte. Das Management bestätige jedoch den Ausblick für das Jahr 2024 und erwarte eine EBIT-Marge von rund 30%. Die Analysten von mwb research halten an ihren Schätzungen und damit an ihrem Kursziel von EUR 229,00 fest. Nach den Kursrückgängen der letzten Wochen ist die Bewertung wieder etwas günstiger geworden, weshalb mwb research das Rating von VERKAUFEN auf HALTEN heraufstuft. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20AG





Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken