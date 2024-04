Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 25 avril/April 2024) - The common shares of Boba Mint Holdings Ltd. (TNJ) previously listed as Snowy Owl Gold Corp. (SNOW) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Boba Mint Holdings Ltd. is the development of blockchain mobile games that integrate ERC20 tokens and ERC721 NFTs. Its primary product is a mobile blockchain gaming ecosystem called Tanjea, where gamers collect NFT characters (primarily birds and wolves) in multiple mobile games and use them to earn $TNJ tokens.

Les actions ordinaires de Boba Mint Holdings Ltd. (TNJ), précédemment cotées sous le nom de Snowy Owl Gold Corp. (SNOW), ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Boba Mint Holdings Ltd. est le développement de jeux mobiles blockchain qui intègrent les jetons ERC20 et les NFT ERC721. Son produit principal est un écosystème de jeu mobile blockchain appelé Tanjea, dans lequel les joueurs collectent des personnages NFT (principalement des oiseaux et des loups) dans plusieurs jeux mobiles et les utilisent pour gagner des jetons $TNJ.

Issuer/Émetteur: Boba Mint Holdings Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TNJ Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 230 225 499 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 41 133 813 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 096775 10 1 ISIN: CA 096775 10 1 1 OLD CUSIP/ISIN: 83344G105/CA83344G1054 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$ Trading Date/Date de negociation: Le 26 avril/April 2024 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mai/May Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Company

