RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Vinci SA (VCISY.PK), a French concessions and construction company, said on Monday that it appointed Pierre Anjolras as Chief Operating Officer.



The appointment is the first step to implement the succession plan of Xavier Huillard, whose term as CEO, will end in 2025, the company said in a statement.



Anjolras, who joined Vinci in 1999, became the Chairman of Vinci Construction in 2021.



