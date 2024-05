ATMECS Global, bekannt für seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Transformation und bei technischen Lösungen, gibt mit Stolz bekannt, dass es dem NVIDIA-Partnernetz als Solution Advisor Consultant beigetreten ist. Dieser Meilenstein markiert einen entscheidenden Schritt auf dem Weg von ATMECS, um die KI- und ML-Landschaft (maschinelles Lernen) neu zu definieren und somit sein Engagement für Innovation und Exzellenz bei der Bereitstellung von KI-Lösungen der nächsten Generation zu verstärken.

ATMECS wird die Kunden beim Aufbau und Einsatz einer breiten Palette von NVIDIA-gestützten Lösungen unterstützen einschließlich der Nutzung der NVIDIA Omniverse Entwicklungsplattform für industrielle Digital Twins, generative KI mit NVIDIA NIM Inference Microservices und der NVIDIA AI Enterprise Plattform für Cloud-Bereitstellungen und Bereitstellungen vor Ort sowie der NVIDIA Jetson Plattform für beschleunigte Edge AI und Robotik.

Lori Banas, Chief AI/ML Officer bei ATMECS, erklärte angesichts dieser Ankündigung voller Vorfreude: "Wir sind hocherfreut über die Zusammenarbeit mit NVIDIA, was unser Engagement widerspiegelt, die transformative Kraft von KI und ML zu nutzen. Unser Ziel ist es, neue Möglichkeiten zu erschließen und modernste KI-Lösungen bereitzustellen, die die Unternehmenstransformation vorantreiben und unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen."

Die Zusammenarbeit mit NVIDIA verschafft ATMECS den Zugang zu Fachexperten und einer umfangreichen Palette an KI- und ML-Technologien, darunter modernste Grafikprozessoren (GPUs), Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und umfassende Softwareplattformen. Dieses Portfolio an Werkzeugen und Expertise von NVIDIA versetzt ATMECS in die Lage, fortschrittliche KI-gestützte Lösungen zu entwerfen und umzusetzen, die ein breites Spektrum an Anwendungsfällen in Branchenbereichen abdecken, die von Medien und Unterhaltung bis hin zu den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Einzelhandel und Produktion reichen.

"Mit NVIDIA freuen wir uns nicht nur auf die Zukunft, sondern wir gestalten sie aktiv mit, indem wir einen beispiellosen Mehrwert für unsere Kunden und Branchen auf der ganzen Welt schaffen", so Ravi Velagapudi, Gründer und President von ATMECS.

Mithilfe der KI können die Kunden von ATMECS die Transformation vorantreiben, wie sie operieren und innovieren, indem sie einen beispiellosen Vorsprung auf dem wettbewerbsintensiven KI-Markt bereitstellen. Durch Integration modernster NVIDIA-Technologien und umfassende KI-Expertise und die Fähigkeiten zur digitalen Transformation von ATMECS ist die Zusammenarbeit nun darauf ausgerichtet, Lösungen zu liefern, die nicht nur die Geschäftsprozesse voranbringen, sondern auch einen erheblichen Mehrwert für die Kunden schaffen.

Gayathri Malolan, CEO von ATMECS, erklärte: "Diese Zusammenarbeit mit NVIDIA verbessert nicht nur unser Wertversprechen, sondern dient auch als Katalysator für die Pflege und Erweiterung unseres Talentpools im Einklang mit unserer Wachstumsvision."

Diese Ankündigung zeigt die Entschlossenheit von ATMECS, durch KI und das Setzen neuer Branchenstandards und das Vorantreiben einer Welle technologischer Exzellenz und Innovation, was seinen Kunden und deren breiteren Branchen zugutekommt, die Geschäftstransformation voranzutreiben und einen außergewöhnlichen Mehrwert zu schaffen.

Weitere Details über die Dienstleistungen und KI-Initiativen von ATMECS finden Sie unter www.atmecs.com.

