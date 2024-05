tk nucera hat seine Ergebnisse für Q2 23/24 veröffentlicht. Wie erwartet stiegen die Umsätze um 11% im Jahresvergleich, was auf Fortschritte bei Großprojekten (z.B. Saudi-Arabien) im neuen AWE-Segment (grüner Wasserstoff-Elektrolyseur) zurückzuführen ist. Die Rentabilität litt jedoch stärker als zuvor, was sich in einem negativen EBIT von EUR -10,6 Mio. (Q2 22/23 EUR 2,3 Mio.) niederschlug, was auch auf die margenschwachen Großprojekte im AWE-Segment zurückzuführen ist. Diese wurden zu niedrigen Preisen angeboten, um eine Erfolgsbilanz aufzubauen und zukünftige hochprofitable langfristige Serviceverträge zu sichern. Der Auftragseingang im AWE-Segment lag mit EUR 11,6 Mio. ebenfalls unter den Erwartungen von mwb researchs Analysten. Dies ist auf die allgemeine Investitionszurückhaltung und die zunehmende Skepsis im Bereich des grünen Wasserstoffs zurückzuführen. Der nach wie vor beträchtliche Auftragsbestand von rund EUR 1,2 Mrd. wird das Wachstum für die nächsten Jahre sichern, aber längerfristiges Wachstum wird eine stärkere Auftragsdynamik erfordern. mwb researchs Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung, ändern aber ihr Kursziel auf EUR 18,00 aufgrund der starken Rentabilitätsauswirkungen von Großaufträgen und des geringeren Auftragseingangs. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA





