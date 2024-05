© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Die Aktie von Super Micro Computer ist erfolgreich aus ihrem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen und am Mittwoch um fast 16 Prozent gestiegen.Von der Gesamtmarktrallye am Mittwoch, die durch unter den Erwartungen liegende Daten zur US-Verbraucherpreisinflation und die wiederaufkeimende Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ausgelöst wurde, profitierte Super Micro Computer mit einem Plus von fast 16 Prozent überdurchschnittlich stark. Zwar entwickelte sich das Halbleitersegment zur Wochenmitte insgesamt hervorragend, der Branchenindex Philadelphia Semiconductor kletterte um 2,9 Prozent. Das genügt aber kaum, um den gewaltigen Anstieg der Aktie von Super Micro Computer zu erklären, zumal es …