Die 123fahrschule (123fs) informierte in einem sehr informativen Investor Call über die neuesten Ereignisse. Die Themen waren 1) die Akquisition der FOERST GmbH, 2) das Potential neuer Geschäftsmodelle mit Fahrsimulatoren und 3) die aktuellen Entwicklungen im GJ 2024. Für den Einsatz von Simulatoren in der Ausbildung muss die Gesetzesänderung abgewartet werden (voraussichtlich in diesem Jahr). Der Verkauf von Simulatoren in Deutschland und der internationale Vertrieb werden sich jedoch auf die Zahlen ab Closing (voraussichtlich 1. Juli 2024) in H2 2024 auswirken, weshalb die Analysten von mwb research ihre Schätzungen anpassen. Die Experten sehen die Akquisition von FOERST eher als strategisch wichtig an, denn als einen wesentlichen Beitrag zu Umsatz und Ergebnis in 2024 und 2025. 123fs bleibe praktisch der einzige Profiteur der Liberalisierung und Digitalisierung des Fahrschulmarktes, weshalb mwb research erhebliches Wachstumspotenzial sehe und das KAUFEN-Rating mit einem erhöhten Kursziel von 6,80 Euro (alt 6,60 Euro) bekräftige. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





