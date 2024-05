DJ PTA-Adhoc: ABO Kraft & Wärme AG: Senkung der Prognose 2023 für Jahresergebnis und Umsatz des Konzerns

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wiesbaden (pta/22.05.2024/16:40) - Das Portfoliomagement der ABO Kraft & Wärme AG hat den Vorstand heute darüber informiert, dass der Konzern das für das Geschäftsjahr 2023 prognostizierte Jahresergebnis verfehlen wird. Am 16. November 2023 hatte die Gesellschaft per Ad-hoc-Meldung einen Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro prognostiziert. Aktuell erwartet der Vorstand einen Fehlbetrag von rund 3,5 Millionen Euro.

Ursächlich für die weitere Verschlechterung ist insbesondere, dass ein zum 1. November 2023 erworbenes Portfolio aus vier Biogasanlagen im Gegensatz zur ursprünglichen Planung nicht rückwirkend für das vollständige Jahr 2023, sondern erst ab November in die Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns einbezogen wird. Damit vermindert sich der positive Effekt des Kaufs für die Gewinn- und Verlustrechnung. Wirtschaftlich wurde das Ergebnis des gesamten Jahres vereinbarungsgemäß übernommen. Dies spiegelt sich im Gegenzug im Firmenwert, der in die Konzernbilanz einfließt, wieder.

Die spätere Einbeziehung des neu erworbenen Portfolios in die Gewinn- und Verlustrechnung wirkt sich wesentlich auch auf die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 aus. In der Ad-hoc-Meldung vom 16. November 2023 war die Umsatzprognose zunächst auf 14 bis 15 Millionen Euro angehoben worden. Nunmehr kehrt der Vorstand zur früheren Umsatzprognose von 9 bis 10 Millionen Euro zurück.

Die Einbeziehung der neu erworbenen Gesellschaft führt ferner zu einer Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresergebnisses und der Hauptversammlung. Der Vorstand plant, das Jahresergebnis Ende Juli zu veröffentlichen. Die Hauptversammlung soll Mitte September stattfinden. Die genauen Termine werden kurzfristig im Finanzkalender veröffentlicht.

