The following instruments on XETRA do have their first trading 27.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.05.2024Aktien1 CA03444Q2099 Andrew Peller Ltd. B2 US41043C3043 Hang Seng Bank Ltd. ADR3 US6983412031 Pandora A/S ADR4 US79584E1073 Salvatore Ferragamo S.p.A. ADR5 US82930C1062 Singapore Airlines Ltd. ADR6 US98979Y1064 Zozo Inc. ADR7 US35101A3095 Four Seasons Education Cayman Inc. ADR8 GB00BSRK4Y08 National Grid PLC BZR9 CA04764T1049 AtkinsRealis Group Inc.10 SE0021921327 Bjoern Borg AB11 IT0005596330 E.P.H. S.p.A.12 CA7479762071 Questcorp Mining Inc.Anleihen1 FR001400QB37 Air Liquide Finance S.A.2 IT0005597379 Banco BPM S.p.A.3 FR001400Q5V0 Nexans S.A.4 XS2825558328 Nova Ljubljanska Banka d.d.5 PTOTE3OE0025 Portugal, Republik6 PTFIDAOM0000 Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.7 XS2829203012 Molson Coors Beverage Co.8 XS2826812005 Mondi Finance PLC9 DE000A383PK7 Degussa Bank AG10 DE000A383PJ9 Degussa Bank AG11 DE000A383BS0 Degussa Bank AG12 US298785KD79 European Investment Bank (EIB)13 NO0013238246 Norwegen, Königreich14 AT0000A3D3Q8 Österreich, Republik15 DE000AAR0413 Aareal Bank AG16 XS2821714735 Amcor UK Finance PLC17 US11120BAA52 Brixmor Operating Partnership L.P.18 XS2829201404 Coty Inc.19 XS2822505439 EPH Financing International a.s.20 FR001400QC85 Eramet S.A.21 XS2830098666 Finnvera PLC22 XS2828685631 Grenke Finance PLC23 DE000A383EL9 HOCHTIEF AG24 XS2829701718 Lettland, Republik25 XS2830445727 MDGH GMTN (RSC) Ltd.26 XS2826609971 Raiffeisen Bank International AG27 XS2828914767 SPAREBANK 1 ØSTLANDET28 XS2821666745 Standard Chartered Bank29 XS2831084657 Enexis Holding N.V.30 XS2831524728 Pandora A/S31 DE000RLP1502 Rheinland-Pfalz, Land