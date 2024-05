Nachdem der DAX am Dienstag bereits im Handelsverlauf ins Minus gedreht war, knüpft der Leitindex am Mittwoch an die Verluste an. Anhaltende Zinssorgen drücken vor den Inflationsdaten aus Deutschland am Nachmittag auf die Stimmung. Auf Unternehmensseite stehen derweil die Deutsche Telekom, E.on, Rheinmetall, Siemens Energy und Volkswagen im Fokus.

