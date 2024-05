Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die jüngsten Kursverluste am Donnerstag noch etwas ausweiten. Die neu aufgekommene Ungewissheit rund um erwartete Zinssenkungen lastet auf den Börsen. Wenige Minuten vor dem Handelsstart signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,4 Prozent auf 18.396 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls 0,4 Prozent schwächer erwartet. Die Vorgaben aus dem späten US-Handel belasten ebenso wie die Kursverluste an den asiatisch-pazifischen ...

