Heritage Mining übernimmt vielversprechendes neues Projekt

Einen interessanten Deal zum polymetallischen Scattergood-Projekt schließt Heritage Mining ab.

Im westlichen Wabigoon-Gebiet im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario hat Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) durch die Akquisition von zwei neuen Liegenschaften ein neues Projekt erworben, das den Namen Scattergood trägt. Erworben wurde eine Gesamtfläche von 6.397 Hektar, deren Exploration in Kürze anlaufen wird.

Verkäufer der beiden Liegenschaften, die direkt an das Thunder-Cloud-Pelham-Projekt von Dynasty Gold angrenzen und in Streichrichtung verlaufen, sind PTX Metals Inc. und Shear Gold Exploration Corp. Auf der benachbarten Thunder-Cloud-Lagerstätte verfügt Dynasty Gold bereits über eine NI 43-101 konforme Ressource von 260.000 Unzen Gold.

Zahlreiche Intrusionen mit mineralisierten Kontakten in mineralisiertem vulkanischem Wirtsgestein, das von komplexen strukturellen Merkmalen beeinflusst wird, werden auf der Liegenschaft angetroffen. Damit ist Entdeckungspotential für Gold, Kupfer, Nickel, Zink und die Elemente der Platingruppe gegeben. Für das Projekt spricht neben der Geologie auch die gut ausgebaute Infrastruktur, denn der Zugang zur Liegenschaft wird über eine asphaltierte Autobahn sowie über Holzfällerstraßen gewährleistet.

Heritage Mining übernimmt Claims mit einer interessanten geologischen Struktur

Für das laufende Jahr plant Heritage Mining auf Scattergood, Bodenproben zu entnehmen, um aus ihnen gemeinsam mit den historischen Daten die attraktivsten Bohrziele zu identifizieren. Beabsichtigt ist auch, die historischen Daten zu digitalisieren und ein geologisches 3D-Modell der Lagerstätte zu erstellen.

"Wir freuen uns, Teil des schnell wachsenden Eagle-Wabigoon-Manitou-Stormy Lakes-Grünsteingürtels mit namhaften Nachbarn wie Dynasty Gold, Dryden Gold und Kenorland Minerals zu sein", erklärte Peter Schloo, der Präsident und CEO von Heritage Mining. "Unsere neuen Anteilseigner PTX Metals und Shear Gold Exploration haben sich aufgrund unserer aggressiven und systematischen Feldprogramme und unseres erfahrenen technischen Teams für Heritage Mining entschieden, um die Leitung der Exploration ihrer Landpakete zu übernehmen."

Sehr vorteilhaft für Heritage Mining ist die Struktur der Transaktion, denn sie sieht keine Mindestausgaben vor, was dem Unternehmen unter den aktuellen Bedingungen am Markt sehr entgegenkommt. Heritage hat nun die Möglichkeit, auf allen Projekten mit hoher Priorität die geplanten Arbeiten ohne Unterbrechung durchführen zu können.

Nächstes größeres Ziel: Die Bohrreife auf Scattergood zu erreichen

Gleichzeitig gelingt es Heritage Mining, in einem sehr begehrten Explorationsgebiet seine Position durch Neuerwerbungen in der Nähe seiner bestehenden Projekte weiter zu festigen. Auf Scattergood selbst besteht das nächste Ziel nun darin, das Projekt bis zur Bohrreife voranzutreiben.

Strukturell ist das Projekt komplex, da die nord-nordöstlich verlaufende Taylor-Lake-Falte und die Trout-River-Deformationszone durch Teile des Grundstücks verlaufen. Es gibt Hinweise auf hydrothermale Flüssigkeiten, die auf vulkanisches Gestein einwirken, was auf ein ideales Umfeld für die Bildung von goldreichen Erzkörpern hinweist. Diese Kombination aus strukturellen Merkmalen und felsischen Intrusionen innerhalb oder in der Nähe von vulkanischem Gestein ist der Schlüssel zu vielen der lokalen Goldvorkommen.

