Die Unsicherheit vor der anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Dienstag am deutschen Aktienmarkt für Druck gesorgt. Der DAX ging am Ende 1,1 Prozent tiefer bei 18.405,64 Punkten aus dem Handel. Für den Mittwoch wird er aber wieder etwas freundlicher erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,5 Prozent höher auf 18.500 Zähler.Auf der Terminseite ist es am Mittwoch recht ruhig. Es finden einigen Hauptversammlungen statt - unter anderem bei ...

