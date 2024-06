DJ INDEXÄNDERUNG/KKR, Crowdstrike und Godaddy steigen in S&P-500 auf

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktien von KKR, Crowdstrike und Godaddy steigen in den S&P-500 auf. Sie ersetzen dort die Aktien von Robert Half, Comerica und Illumina, wie Indexbetreiberin S&P Dow Jones Indices am späten Freitag mitteilte. Illumina kommen im Tausch für Godaddy in den S&P-Midcap-400. Robert Half und Comerica nehmen im S&P-Smallcap-600 die Plätze von Anywhere Real Estate bzw Adtran Holdings ein.

Alle Änderungen würden vor Handelsbeginn am 24. Juni wirksam, hieß es in der Mitteilung weiter.

Nachfolgend ein Überblick der Änderungen:

=== + S&P-500 NEUAUFNAHME - Crowdstrike - Godaddy - KKR HERAUSNAHME - Comerica - Illumina - Robert Half ===

June 10, 2024 01:35 ET (05:35 GMT)

