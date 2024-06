Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der HMS Bergbau AG (HMS) mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 36,00 EUR auf und sehen ein Aufwärtspotenzial von 41,7%. Die HMS Bergbau AG ist im Kohlehandel verwurzelt und verfügt in den Märkten Afrikas und Südostasiens über eine gute Positionierung. Während Kohle in Europa immer mehr an Bedeutung verliert, wird in den Schwellenländern, in denen HMS Bergbau seine Marktposition kontinuierlich ausbaut, noch für viele Jahre mit einer steigenden Nachfrage gerechnet. Langsam aber sicher versucht HMS auch, seine fernere Zukunft zu sichern, indem es auf andere Rohstoffe, wie z.B. kritische Rohstoffe, expandiert. Diese werden in zukünftigen Anwendungen rund um Cleantech und Elektrifizierung wahrscheinlich einen Nachfrageboom erleben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HMS%20Bergbau%20AG





