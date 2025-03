Aktien Wochenrückblick - zu Beginn der Woche gab's den x-ten DAX-Rekord und am selben Tag schalteten die Märkte in den Rückwärtsgang. Und der Hexensabbat machte es zum Wochenausklang nicht leichter für die Aktien. Hochliquider Handel, aber mit roten Vorzeichen. Ob nach dem Motto "buy the rumor, sell the news" die Chancen aus dem im Bundestag und am Freitag durch den Bundesrat via Verfassungsänderung möglichen 500 Mrd EUR Sonderprogramm verblassen? Oder finden die Märkte wieder den Weg zurück zu neuen Rekorden? Einzelwerte in der Woche nach schwachen Zahlen oder vorsichtigem Ausblick unter Feuer ...

