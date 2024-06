The following instruments on XETRA do have their first trading 25.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.06.2024Aktien1 US76657Y1010 Rightmove PLC ADR2 KYG4987A1094 Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.3 US20440T3005 Companhia Brasileira de Distribuicao S.A. ADR4 IT0005599888 Fincantieri S.p.A. BZR5 US6541103031 Nikola Corp.6 CA9439171047 Waverunner Capital Inc.Anleihen/ETF1 FR001400QS53 Arkéa Public Sector SCF2 USU5739PAA67 MasterBrand Inc.3 XS2831200154 Maybank Singapore Ltd.4 XS2835887931 European Bank for Reconstruction and Development5 XS2028841489 Otto GmbH & Co. KG6 XS2111951690 Otto GmbH & Co. KG7 XS2063541358 Otto GmbH & Co. KG8 FI4000571237 CapMan Oyj9 XS2848642984 Q-Park Holding I B.V.10 USP93960AK10 Trinidad & Tobago, Republik11 IE000CVOSY02 Franklin FTSE Developed World UCITS ETF