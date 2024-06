Die Vorstände der beiden Chemieriesen BASF und Evonik dürften diese Entwicklungen genau beobachten. Denn es geht für sie und andere Chemieunternehmen darum, die Personalkosten möglichst niedrig zu halten. Aktuell suchen die Tarifpartner der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie unter Zeitdruck nach einer Lösung ihres Konflikts.So kam am gestrigen Mittwoch die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und der Arbeitgeberverband BAVC in Bad Breisig am Rhein zu Beratungen zusammen. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...