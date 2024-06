Im Zeichen des Pride Month bietet die Handelsplattform eBay in einer einmaligen Aktion exklusive Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires an, die zuvor im Besitz von einer bekannten Musiklegende und seinen Freunden waren. Unter dem Namen "Rocket Man Resale" kommen ab dem 27. Juni hunderte Artikel unter den virtuellen Hammer, wobei die gesamten Erlöse einer namhaften Stiftung zur Bekämpfung von AIDS zugutekommen. Neben maßgeschneiderten Designerstücken wie Jacken von Gucci, Roben von Versace und maßgefertigten Prada-Loafern, finden sich auch erschwinglichere Stücke wie Konzert-T-Shirts und Baseballkappen. Der Verkauf dieser Kollektion soll nicht nur zu einem nachhaltigeren Zukunftsbild beitragen, sondern auch die entscheidenden Programme zur Beendigung von Stigma und Diskriminierung unterstützen, die einer effektiven HIV-Versorgung im Wege stehen.

Online-Auktion trifft auf Live-Event

Die zehntägige Auktion wird von einer physischen Präsenz in New York begleitet, wo Interessierte einmalig am 27. Juni die Kollektion in einem temporären Geschäft bewundern können. Darüber hinaus werden einige prominente Freunde des Musikers, darunter eine gefeierte Designerin und berühmte Fernsehgesichter, ausgewählte Stücke aus ihren eigenen Garderoben für den guten Zweck zur Verfügung stellen. Mit dieser Aktion zeigt eBay einmal mehr seine Vorreiterrolle im Bereich des kreislauforientierten Handels und unterstreicht die Möglichkeit, außergewöhnliche Luxusartikel aufzuspüren, die anderswo nicht zu finden sind.

