The following instruments on XETRA do have their first trading 03.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.07.2024Aktien1 CA75941H1064 Reko International Group Inc.2 BMG6904D1083 Paratus Energy Services Ltd.3 GB00BS28ZN53 The London Tunnels PLC4 AU0000341232 Somerset Minerals Ltd.Anleihen/ETP1 USU05638AD07 Buckeye Partners L.P.2 DE000A352B41 Diok GreenEnergy GmbH3 US60687YDF34 Mizuho Financial Group Inc.4 US60687YDG17 Mizuho Financial Group Inc.5 XS2801337283 SIB Sukuk Co. III Ltd.6 XS2855391533 Ülker Bisküvi Sanayi A.S.7 DE000HLB5790 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB5782 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000A3G9SE0 DDA Bitcoin Macro ETP