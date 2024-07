Unterföhring (ots) -Erstes Spiel - Spitzenspiel! Mit dem Klassiker 1. FC Köln - Hamburger SV startet die 2. Bundesliga in die Saison 2024/2025. SAT.1 überträgt das Duell der beiden Traditionsvereine am Freitag, 2. August, live und exklusiv im Free-TV - auf Joyn und ran.de im Live-Stream."Das nenne ich mal einen erstklassigen Start in die Saison", sagt "ran SAT.1 Bundesliga"-Moderator Matthias Opdenhövel. "Zwei Bundesliga-Dinos im Auftaktduell. Dazu kehrt Steffen Baumgart mit dem HSV zurück nach Köln. Viel mehr Tradition und Emotion geht nicht."Rhein-Derby zum Bundesliga-Auftakt: Der deutsche Meister eröffnet traditionell die neue Spielzeit. Bayer 04 Leverkusen tritt am Freitag, 23. August, bei Borussia Mönchengladbach an. SAT.1, Joyn und ran.de zeigen auch diese Begegnung live und exklusiv im Free-TV und Live-Stream.Matthias Opdenhövel: "Mit der Partie Gladbach gegen Leverkusen zeigen wir ein besonderes Rhein-Derby, auf das ich mich persönlich sehr freue. Kann Xavi Alonso mit seiner Mannschaft seine beeindruckende Siegesserie fortsetzen?"Der Fußball-August - live in SAT.1, auf Joyn und ran.de2. August: Start 2. Bundesliga 1. FC Köln - Hamburger SV14. August: UEFA Super Cup Real Madrid - Atalanta Bergamo17. August: DFL Supercup Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart23. August: Start Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 LeverkusenPressekontakt:Michael UlichCommunications Sportphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5815808