Sanofi: gemeinsame Zulassung mit Regeneron Pharmaceuticals für Blockbuster Dupixent

Fortschritte bei Lungenerkrankungen könnten die Sanofi-Aktie (SAN) beflügeln!

Jetzt Swingtrade starten?

Sanofi (SAN) - FR0000120578

Rückblick

Mit einem Kursverlust von knapp 2.5 Prozent in den vergangenen sechs Monaten bewegt sich die Sanofi-Aktie in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Die Keilformation der letzten Tage könnte sich in beide Richtungen auflösen, wobei wir uns bei der Darstellung im Chart aufgrund der Notierungen über den gleitenden Durchschnitten und der gestrigen Hammerkerze auf die bullische Variante fokussieren.

Sanofi-Aktie: Chart vom 04.07.2024, Kürzel: SAN, Kurs: 90.99 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der letzten Tageskerze gehen wir von einer weiterhin bullischen Entwicklung aus und peilen das Pivot-Hoch vom 10. Mai - vor dem Dividendenabschlag - an.

Mögliches bärisches Szenario

Auf der Unterseite finden wir Unterstützung bei den gleitenden Durchschnitten. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Stop Loss zu platzieren. Im Chart haben wir eine relativ enge Variante gewählt und kommen so auf ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis.

Meinung:

Sanofi und das US-Biotech-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals haben einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Blockbuster Dupixent hat in Europa eine bedeutende Zulassung erhalten. Das Medikament, das bereits zur Behandlung von Asthma und Neurodermitis verfügbar ist, wurde von der europäischen Zulassungsbehörde EMA nun auch zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) zugelassen. In zwei Studien zeigte Dupixent eine signifikante Verbesserung für Patienten mit chronischen Erkrankungen. Diese Entwicklung könnte den Kurs der Sanofi-Aktie nach oben treiben.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 114.04 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: Mio. 167.76 EUR

Meine Meinung zu Sanofi ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/sanofi-und-regeneron-top-zulassung-20360856.html

Veröffentlichungsdatum: 05.07.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.