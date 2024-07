Nach neuesten Daten handeln die US-Aktienfutures am Freitag höher, nachdem bekannt geworden ist, dass die US-Wirtschaft im Juni mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als von Ökonomen erwartet wurde. Die Zahl der hinzugefügten Jobs übertraf mit 206.000 die Prognosen, während frühere Angaben für April und Mai nach unten korrigiert wurden. Diese Anzeichen einer Abkühlung des Arbeitsmarktes könnten Sorgen bezüglich der Inflation dämpfen. Trotz unterschiedlicher Entwicklungen stieg die Aktie des E-Autoherstellers nach Aufnahme seines Bestsellers in eine chinesische Einkaufsliste leicht an. Eine Einzelhandelskette erfreute sich eines Kursanstiegs von 9%, nachdem Angebote zur Übernahme erhöht wurden. Demgegenüber steht ein Abschwung für den popularisierten Online-Retail-Riesen aufgrund von Informationsanforderungen der Europäischen Kommission bezüglich deren digitalen Dienstleistungsverpflichtungen, und ein Ölriese muss trotz eines Wertpapierzuwachses Verluste einer Raffinerie verbuchen.

Kryptowährungen unter Druck

Der Kryptowährungsmarkt erlebte jedoch einen deutlich negativeren Trend, da Bitcoin seit dem 3. Juli um über 10% eingebrochen ist und mit $53.600 seinen niedrigsten Stand seit Februar erreichte. Die Kryptowährung konnte sich leicht erholen, aber die Aktien von Unternehmen, die im Kryptobereich tätig sind, wurden davon getroffen. So mussten Anbieter von Krypto-Mining und die marktführende Krypto-Börse Kursverluste hinnehmen. Die Bekanntgabe einer bevorstehenden Rückzahlung von Kunden durch eine ehemals führende Kryptobörse hat durch die Umsiedlung eines beachtlichen Bitcoin-Volumens die Marktlage weiter strapaziert. Dies führte zu einer der größten Liquidationen des Jahres durch lange Positionen. Die breiteren Kryptopreise zeigten ebenfalls merkliche Einbußen, wobei die zweitgrößte Kryptowährung bei weitem nicht die einzige war, die zweistellige Prozentrückgänge verzeichnete.

