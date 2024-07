Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US03635R2067 Fresh2 Group Ltd. 09.07.2024 US03635R3057 Fresh2 Group Ltd. 10.07.2024 Tausch 10:1

CA38238W1032 Vireo Growth Inc. 09.07.2024 CA92767B1058 Vireo Growth Inc. 10.07.2024 Tausch 1:1

CA8946478259 Treasury Metals Inc. 09.07.2024 CA65345V1085 Treasury Metals Inc. 10.07.2024 Tausch 4:1