The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2024



ISIN Name

CA38238W1032 GOODNESS GROWTH HLDGS INC

CA8946478259 TREASURY METALS INC.

US03635R2067 FRESH2 GROUP SP.ADS/20 A

US6385171029 NAT. WSTN. LIFE GROUP A