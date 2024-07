Das Instrument UMDK DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2024

The instrument UMDK DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.07.2024 and ex capital adjustment on 15.07.2024



Das Instrument ULI US9119221029 US LIME+MINER.INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2024

The instrument ULI US9119221029 US LIME+MINER.INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.07.2024 and ex capital adjustment on 15.07.2024



Das Instrument 4RM US74933X3026 CATHETER PRECISION EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2024

The instrument 4RM US74933X3026 CATHETER PRECISION EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.07.2024 and ex capital adjustment on 15.07.2024



Das Instrument 1YD US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2024

The instrument 1YD US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.07.2024 and ex capital adjustment on 15.07.2024



Das Instrument YQ1 CA66981W1032 NOVA LITHIUM CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2024

The instrument YQ1 CA66981W1032 NOVA LITHIUM CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.07.2024 and ex capital adjustment on 15.07.2024