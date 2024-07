NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq steuert nach dem jüngsten Rückschlag am Freitag auf eine Stabilisierung zu. Inflationsdaten hatten zunächst keinen großen Einfluss auf die Kurse. Geschäftszahlen aus dem Bankensektor stießen am Markt auf ein unterschiedliches Echo.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex Nasdaq 100 minimal fester bei 20.217 Punkten. Der schon am Vortag wenig bewegte Leitindex Dow Jones Industrial wird 0,1 Prozent höher bei 39.775 Punkten erwartet. Auf Wochensicht steuert der Dow auf ein Plus von 1 Prozent zu. Dagegen zeichnet sich für den Nasdaq 100 nach dem Rutsch am Vortag ein Minus von 0,9 Prozent ab.

Am Donnerstag hatte die Nachricht, dass die US-Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vormonat weniger als erwartet gestiegen sind, die Hoffnungen auf eine baldige US-Leitzinssenkung befeuert. Daraufhin war es zu massiven Gewinnmitnahmen an der davor rekordverwöhnten Nasdaq gekommen. Nun wurde bekannt, dass die Erzeugerpreise im vergangenen Monat hingegen mehr zugelegt haben als prognostiziert.

Die Aktien von JPMorgan notierten zuletzt vorbörslich knapp im Minus. Das Geldhaus konnte zwar den Gewinn trotz einer höheren Risikovorsorge für Kreditausfälle steigern. Das lag aber an einem Buchgewinn von knapp 8 Milliarden US-Dollar im Zusammengang mit der Umstrukturierung der Beteiligung am Kreditkartenriesen Visa .

Bei Wells Fargo stand nach der Zahlenvorlage ein Kursrückgang um 5,9 Prozent zu Buche. Der JPMorgan-Konkurrent warnte, er könne die Kosten nicht so schnell senken wie zuvor erwartet, nachdem die Ausgaben im zweiten Quartal höher als prognostiziert ausgefallen seien. Dagegen legten die Citigroup -Titel um 3,3 Prozent zu. Die Bank berichtete einen Gewinnanstieg und überraschte den Markt positiv.

Kommende Woche stehen mit Goldman Sachs, Blackrock, Morgan Stanley und Bank of America weitere Schwergewichte aus dem Sektor mit Zahlen im Fokus.

Die Anteilscheine von AT&T büßten am Freitag vorbörslich 1,8 Prozent ein. Der Telekommunikationskonzern berichtete einen massiven Cyber-Angriff auf Kundendaten.

Bei Tesla zeichnen sich nach einer Abstufung weitere Kursverluste von 1,7 Prozent auf rund 237 Dollar ab. Die Schweizer Großbank UBS gab ihre neutrale Empfehlung für die Aktie auf und rät nun zum Verkauf. Das Kursziel hob Analyst Joseph Spak zwar auf 197 Dollar an, liegt damit aber immer noch deutlich unter dem aktuellen Bewertungsniveau. Er verwies auf sich eintrübende Aussichten im Kerngeschäft mit Elektroautos. Zudem sei Anstieg der Erwartungen für die anderen Unternehmensbereiche im Kielwasser des Hypes um das Thema künstliche Intelligenz (KI) überzogen. Am Donnerstag hatte ein Bericht, wonach Tesla das Debüt seines geplanten Robotaxis verschiebt, für einen Rückschlag um mehr als 8 Prozent nach der vorherigen Kursrally gesorgt./gl/jha/

US09247X1019, US46625H1005, US6174464486, US38141G1040, US0605051046, US9497461015, US00206R1023, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US92826C8394, 2455711, US88160R1014, US1729674242