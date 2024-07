DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2024-06

Oldenburg, den 14.07.2024 (pta/14.07.2024/15:45) - Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 30. Juni 2024 auf 1,49 Euro / Aktie.

Der NAV befindet sich gegenüber dem Vormonat im Minus (- 0,04 Euro je Aktie).

Im Juni 2024 reduzierte sich der Dax um rund 262 Punkte. Die Handelsspanne lag bei rund 651 Punkten.

Eigentlich sind Europawahlen non-events. Im Juni 2024 war das im Grunde nicht anders. Die Ränder sind wie erwartet gestärkt worden und die Mitte bewegte sich von progressiv nach konservativ. Relevant war vor allem, dass die Mitte hält. Das tat sie. Emmanuel Macron hat uns in diesem Sinne überrascht. Er rief Neuwahlen in Frankreich aus und, wie wir derweil wissen, hat es nun schwer eine Regierung zu bilden.

Was an dem Vorgang für uns jedoch besonders irritierend war: Wie lustvoll plötzlich die Wiederkehr einer Euro-Krise diskutiert wurde. Auf dieser Basis gab es einen Ausverkauf bei französischen Aktien, die auch in Deutschland nicht ohne Spuren blieb. Das Ganze wurde gen Ende Juni durch schlechte Daten von US-Unternehmen aus dem Konsumbereich ,unterstützt'. Ungeachtet dessen kam Macrons Ankündigung von Neuwahlen, während im Dax ein Kampf um die Unterstützungslinien des Aufwärtstrends stattfand, der auch dadurch verlorenging. Die vielleicht anstehende Korrektur wurde innerhalb der unterliegenden Rotation umso intensiver vollzogen. Was vorher lief musste nun raus aus den Depots.

Wie von uns seit längerem erwartet, hat die EZB in ihrer Juni-Sitzung die erste Zinssenkung vollzogen. Derweil verfestigt sich eine sinkende Inflationserwartung, was den Druck gen weitere Zinssenkungen aufrechterhalten wird. Da die FED wiederum ihre erste Zinssenkung wohl ab September vornehmen wird, erwarten wir weitere Zinsschritte in Europa erst danach.

Das aktuelle Gesamtbild lässt uns etwas ratlos zurück. Aktuell sieht man in keiner der großen Wirtschaften wirkliche Fortschritte auf der Konjunkturseite. Zudem beginnt die US-Präsidentschaftswahl zunehmend die Schlagzeilen zu bestimmen.

Auch aus diesem Grunde haben wir uns im Kursverfall des Junis an unsere Stoploss-Orders gehalten, statt auf eine Gegenbewegung zu spekulieren (wie im März/April). Dies auch mit Blick auf die den Indizes unterliegende Korrektur-Rotation. Wir haben uns anschließend auf das Trading konzentriert und konnten hier einen positiven Beitrag zum Depot erwirtschaften. Aber für den Monat Juni hat das nicht gereicht. Im Grunde wirkte nun negativ, was im Vormonat positiv wirkte.

Im Spruchverfahren der Audi AG gab es ein erstinstanzliches Urteil zu Gunsten der Kläger. Das LG München I beschloss eine Nachbesserung über EUR 203,18 zzgl. Zinsen. Gegen das Urteil ist innerhalb eines Monats Beschwerde zum Bayerischen Obersten Gerichtshof möglich. Wir gehen davon aus, dass die Volkswagen AG diesen Weg beschreiten wird. Zum Zeitpunkt des Squeeze-outs besaßen wir 60 Audi-Aktien.

Die Excalibur Capital AG hat am 5. Juni 2024 ihre Hauptversammlung abgehalten und dabei die Schlussrechnung und alle weiteren Tagesordnungspunkte mit 100%tiger Zustimmung beschlossen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Ausschüttung im Juli 2024 erfolgen kann. Für uns, als Trade & Value AG, ist dies die Grundlage für die Weiterentwicklung der Gesellschaft.

Wie in den Vormonaten erwähnt, führt das Investieren wieder zu einem stärker schwankenden NAV. Es bleibt jedoch auch aus aktueller Sicht unwahrscheinlich, dass das aktuelle Basiskapital ausreicht, um eine kostendeckende Rendite zu erzielen. Ein Großteil unserer Aufgabe besteht in den nächsten Monaten darin, diesen Umstand merklich zu verbessern.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Das Basiskapital ergibt sich aus dem aktuellen Bargeldbestand abzüglich der bis Ende 2024 zu erwartenden Kosten.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

Aussender: Trade & Value AG Adresse: Am Hayengraben 7, 26135 Oldenburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 441 9983 9819 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag

ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

