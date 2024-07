Die Freenet-Aktie zeigte sich in jüngster Zeit bemerkenswert stabil, trotz der allgemeinen Marktvolatilität. Am Freitag notierte das Papier im XETRA-Handel bei 25,26 Euro, was im Wesentlichen dem Vortagesniveau entspricht. Interessanterweise bewegte sich der Kurs im Tagesverlauf in einer engen Spanne zwischen 25,06 und 25,36 Euro, was auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage hindeutet. Mit einem Handelsvolumen von über 56.000 Aktien zeigte sich zudem ein reges Interesse der Anleger.

Analysten sehen Potenzial

Experten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Freenet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit mit 30,70 Euro angegeben, was einem möglichen Anstieg von über 20 Prozent entspricht. Untermauert wird diese positive Einschätzung durch die jüngsten Quartalszahlen: Im ersten Quartal 2024 konnte Freenet einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen, mit einem Ergebnis je Aktie von 0,55 Euro gegenüber 0,15 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz stieg leicht auf 638,90 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 2,29 Euro je Aktie, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

