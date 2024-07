Anzeige / Werbung

Investitionen in die nächste Welle im Bereich der Lebensmittelproduktion zeigen vielversprechende Aussichten, da Milliardäre wie Jeff Bezos und Bill Gates neue Unternehmen unterstützen.

Cult Foods Sciences (WKN A3ETCX) hat in diesem Jahr eine Rendite von 823% für Investoren erzielt!





Willkommen zurück, liebe Leser,

unsere kürzliche Berichterstattung über CULT Food Sciences (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) hat rund 50.000 Aufrufe erzielt. Unser letzter Forschungsbericht über das Unternehmen konzentrierte sich auf die fundamentale und technische Analyse der Aktie.

CULT Food Sciences (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) hat in den letzten drei Monaten eine Wertsteigerung von 824% erreicht!

Künstliche Intelligenz (KI) hat unzählige Branchen revolutioniert, und nun steht die Zellkulturlandwirtschaft kurz davor, dasselbe für die Lebensmittelproduktion zu tun. CULT Food Sciences (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) ist Vorreiter bei der Technologie für im Labor gezüchtetes Fleisch, einem Sektor, der bis 2030 zu einer globalen Industrie mit einem Wert von 25 Milliarden US-Dollar werden soll. So wie KI in verschiedenen Sektoren Effizienz und Innovationen eingeführt hat, zielt die Technologie von CULT Food Sciences (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) darauf ab, nachhaltige, ethische und skalierbare Fleischproduktion zu schaffen. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Haustierfutter mit seiner Marke Noochies bietet einen einzigartigen Markteinstiegspunkt, ähnlich wie KI anfänglich in zielgerichteten Nischen Anwendung fand, bevor sie ihr Spektrum erweiterte. Für Investoren bietet CULT die Möglichkeit, eine technologische Revolution zu unterstützen und davon zu profitieren, die das Potenzial hat, den Klimawandel zu mildern, die Ernährungssicherheit zu verbessern und landwirtschaftliche Praktiken neu zu definieren.

Viele Menschen erkennen nicht, dass Forscher und Technologieunternehmer seit Jahrzehnten an künstlicher Intelligenz arbeiten - aber es wurde erst kürzlich zu einer aufregenden Investitionsmöglichkeit, als es Anwendungen wie OpenAI's ChatGPT fand. Dasselbe gilt für kultiviertes Fleisch. Der Sektor befindet sich gerade an einem kritischen Wendepunkt, nachdem er erstmals von den Vereinigten Staaten, Singapur und Israel zugelassen wurde, bemerkenswerte Erstbewegende für neue Technologien und Industrien. In den letzten zehn Jahren haben Startups und Wissenschaftler stillschweigend an einem dringend benötigten Durchbruch in der Fleischproduktion gearbeitet, und jetzt steht er endlich vor dem Durchbruch zur Akzeptanz durch die Massen.



CULT Foods Sciences (WKN A3ETCX) Revolutionäre KI-Chance!

Das Portfoliounternehmen von CULT Food Sciences (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) - Alcheme Bio - nutzt künstliche Intelligenz (KI), um die Präzision bei fermentierten Zutaten zu erhöhen. Dies ermöglicht es, Medien- und Rohstoffformulierungen präzise anzupassen und Lebensmitteln robuste Geschmacksrichtungen zu verleihen, genau wie die Natur es tut.

Im gesamten KI-Landschaftsbild ist eines klar geworden: Die ersten Investoren haben alle Vorteile. Nehmen Sie Nvidia als Beispiel (NASDAQ: NVDA / WKN: 918422), das in den letzten fünf Jahren um 3.000% gestiegen ist, dank rekordverdächtiger Chip-Umsätze. Nvidia bot Investoren eine reine Beteiligung am KI-Handel und eine massive Wachstumschance. Bei kultiviertem Fleisch gibt es weltweit nur drei börsennotierte Unternehmen, und CULT Food Sciences (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) ist eines davon.





Gegründet von Dr. Vanessa Small, PhD, MBA, die über zwei Jahrzehnte wissenschaftliche Erfahrung in Organisationen wie Pfizer und Abbott verfügt, steht Alcheme Bio an der Spitze der Geschmacksinnovation für die Zellkulturlandwirtschaft. Clair Purcell, Chief Operating Officer von Alcheme Bio, hat ein Jahrzehnt Erfahrung in der Führung neuer Unternehmen aus dem Stealth-Modus und arbeitete zuvor bei der Boston Consulting Group und in der prominenten Deep-Tech-Startup-Community Newlab. Gemeinsam bringen sie bahnbrechende Technologien in die Zellkulturlandwirtschaft und den Bereich der kultivierten Lebensmittel. "Ich war überrascht über den Mangel an Aufmerksamkeit für den Geschmack - damit kultivierte Lebensmittel angenommen werden, müssen sie köstlich schmecken. Einfach zugreifen und essen köstlich." Vanessa verwendet bekannte biochemische Methoden, um einen neuen Ansatz für die Aromatisierung zu entwickeln, der speziell für die kultivierte Lebensmittelindustrie geeignet ist. Dieser Ansatz wird nicht nur das Endprodukt ohne zusätzliche Zutaten köstlich machen, sondern auch die F&E-Kosten senken.





CULT Foods Sciences (WKN A3ETCX) Streben nach einem Umsatz von 10 Mio. USD!

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass CULT's (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) Noochies!-Marke erhebliches Wachstum erzielt, angetrieben durch strategische Markterweiterung und Produktinnovation. Unsere Prognosen spiegeln eine robuste Entwicklung wider, mit einem erwarteten stetigen Umsatzanstieg, während wir unsere Präsenz in der Haustierfutterindustrie festigen. Alle Zahlen in USD.



GROSSE institutionelle und anspruchsvolle Investoren setzen stark auf Zellkulturlandwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch





Große Milliardärsfonds und einflussreiche Investoren setzen stark auf den Bereich der Zellkulturlandwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch. Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson und sogar einige der größten traditionellen Fleisch- und Lebensmittelhersteller der Welt wie JBS, Cargill und Tyson Foods investieren in die Produktion von im Labor gezüchtetem Fleisch.



Dies ist kein pflanzenbasiertes Fleisch.

Während pflanzenbasierte Fleischunternehmen darauf abzielten, den Geschmack und die Textur von echtem Fleisch mit Gemüse und Hülsenfrüchten nachzuahmen, ist die Zellkulturlandwirtschaft einfach eine neue Technologie zur Herstellung der gleichen Fleischprodukte, die Verbraucher lieben.



Was ist Zellkulturlandwirtschaft?

Die Zellkulturlandwirtschaft konzentriert sich auf die Produktion von tierischen Produkten aus Zellkulturen statt direkt von Tieren. Der Prozess zielt darauf ab, die schädlichen Auswirkungen der traditionellen Fleischproduktion zu lösen, einschließlich der Umweltauswirkungen, der Tierschutzbedenken und der Probleme der Ernährungssicherheit und -sicherheit.





Praktische Vorteile der Zellkulturlandwirtschaft: Eine Revolution für Verbraucher

Die Zellkulturlandwirtschaft bringt nicht nur ethische und ökologische Vorteile, sondern revolutioniert auch den Alltag der Verbraucher:

Konstante Qualität und Geschmack: Genießen Sie Fleisch, das immer gleichbleibend in Qualität und Geschmack ist.

Frei von Antibiotika und Hormonen: Profitieren Sie von Fleisch, das ohne schädliche Zusatzstoffe hergestellt wird.

Sicher und risikofrei: Minimieren Sie das Risiko von Krankheitserregern und Kontaminationen.

Nährstoffprofile nach Maß: Erhalten Sie Fleisch mit spezifischen Nährstoffprofilen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind - ob fettärmer, proteinreicher oder angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen.

Nachhaltige Lösung: Tragen Sie zur Deckung der weltweiten Fleischnachfrage auf nachhaltige Weise bei, ohne die negativen Auswirkungen der Massentierhaltung.



Investieren Sie in eine Zukunft, in der wir unsere Umwelt schonen und gleichzeitig hochwertiges, sicheres und köstliches Fleisch genießen können. Entdecken Sie die bahnbrechenden Möglichkeiten mit CULT Foods Sciences (WKN A3ETCX) - seien Sie Teil dieser revolutionären Veränderung und profitieren Sie von der nächsten großen Innovation in der Lebensmittelindustrie.

CULT Food Sciences (WKN: A3ETCX) ERSTANLEGER-Vorteil in Nordamerika!

CULT Food Sciences (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) steht an der Spitze dieses Sektors als das einzige börsennotierte Unternehmen in Kanada im Bereich des im Labor gezüchteten Fleisches und eines von nur drei in Nordamerika.







