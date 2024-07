NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die enttäuschte Reaktion der Investoren auf zwei angekündigte Übernahmen spiegele wahrscheinlich eine verhaltene Einschätzung der Perspektiven mit der Streetwear-Marke Supreme wider, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn eigentlich habe das Brillen- und Luxusgüterunternehmen zuletzt ja versucht, sich vom gewohnten Verbraucherfokus abzuwenden. Mit dem Halbjahresbericht werde das Management die Chance haben, die Beweggründe besser darzulegen./tih/bek



ISIN: FR0000121667