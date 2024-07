Nach der schwachen vergangenen Woche hat sich der DAX zum Start in die neue Woche von seiner freundlichen Seite gezeigt. Er gewann am Montag 1,3 Prozent auf 18.407,07 Zähler. Und auch am heutigen Dienstag könnte es beim deutschen Leitindex weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent höher auf 18.469 Zähler.Unterstützung dürfte er dabei von DAX-Schwergewicht SAP erhalten. Europas größter Softwarehersteller hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss die Zahlen für das ...

