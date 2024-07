Das Instrument 64K GB0009390070 VOLEX PLC LS -,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 25.07.2024The instrument 64K GB0009390070 VOLEX PLC LS -,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.07.2024 and ex capital adjustment on 25.07.2024Das Instrument J97 GRS222213001 EKTER S.A. NA EO 0,26 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.07.2024The instrument J97 GRS222213001 EKTER S.A. NA EO 0,26 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.07.2024Das Instrument CRZK DE000A2GS625 CR ENERGY AG INH O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 25.07.2024The instrument CRZK DE000A2GS625 CR ENERGY AG INH O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.07.2024 and ex capital adjustment on 25.07.2024Das Instrument SCT GB0007908733 SSE PLC LS-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 25.07.2024The instrument SCT GB0007908733 SSE PLC LS-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.07.2024 and ex capital adjustment on 25.07.2024Das Instrument 1XV FR0011040500 AXWAY SOFTWARE EO 2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.07.2024The instrument 1XV FR0011040500 AXWAY SOFTWARE EO 2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.07.2024Das Instrument RMC FR0000130395 REMY COINTREAU EO 1,60 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.07.2024The instrument RMC FR0000130395 REMY COINTREAU EO 1,60 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.07.2024