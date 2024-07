Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: ServiceNow | Newmont | Siltronic & Tesla-Short federt Tech-Ausverkauf deutlich ab - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Bären haben die Oberhand "Magnificent Seven" - 768 Milliarden US-Dollar weg Tops & Flops - Infineon bekommt es doppelt ab IBM - Zahlen überraschen ServiceNow - Umsatz steigt um 22 Prozent SK Hynix - bester operativer Gewinn seit 6 Jahren geht einfach unter Stellantis - dringender Handlungsbedarf Waste Management - Zahlen sind Müll Newmont - Reaktion auf Zahlen löst Fragezeichen aus Roche - jetzt wird die Prognose angehoben Unilever - Aktie zieht nach Zahlen deutlich an Kering - Luxus bleibt kein Thema Termine - es wird ruhiger Bayer - Hoffnung aus Down Under Siemens Energy - großer Wasserstoff-Auftrag Nordex - Profitabilität steigt weiter Siltronic - die Hoffnung ist zurück Musterdepot - Tesla-Short lindert Schmerzen enorm Zuschauerfragen