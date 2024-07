Am deutschen Aktienmarkt sind Handelsgewinne im Tagesverlauf wieder abgebröckelt. Belastend wirkten dabei leichte Verluste an den US-Börsen. Die Bilanzsaison geht unterdessen unvermindert weiter. Heute standen daher unter anderem Merck im Rampenlicht.Der Leitindex DAX war zunächst bis auf 18.546 Zähler gestiegen, notierte am Schluss aber 0,53 Prozent im Minus bei 18.320,67 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,07 Prozent auf 25.097,86 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ...

