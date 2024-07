Warten auf Fed & Big Tech: Analysen für DAX, Dow, BTC & Aktien wie Apple, Meta, AMD, Crowdstrike & Co.

Anzeige / Werbung

Ebenso stark präsentierte sich der Dow Jones, nachdem die 40.000er-Region erfolgreich getestet wurde. Der Pullback ist damit technisch sauber erfolgt und weitere Aufschläge könnten anstehen. Insbesondere bei starken Quartalszahlen, die in dieser Woche von Kraft Heinz, McDonalds, Exxon Mobil oder auch Chevron für den Index erwartet werden. Parallel melden die vier großen Techniker-Giganten ihr Zahlenwerk, sodass auch Apple und Microsoft aus dem Dow Jones eine entsprechende Bewegung für den Index auslösen können.

Das große Technologiebarometer Nasdaq stand hingegen weiter unter Druck und verlor rund 2,5 Prozent an Wert. Damit setzte sich der Abwärtstrend fort und erreichte mit Kursen unter 19.000 Punkte eine Spannbreite von 10 Prozent, gemessen vom Allzeithoch vom Monatsstart. Kann sich hier eine Bodenbildung abzeichnen und ab welchem Level ist der Abwärtstrend beendet?

Darauf blicken wir eingangs des Videos ebenso, wie auf die starke Entwicklung im Russell 2000 und beim Bitcoin. Die populärste Kryptowährung hat sich wieder an die Marke von 70.000 US-Dollar angenähert und damit den Abstand zum Allzeithoch auf rund 5 Prozent verkleinert. Schon zur FED-Sitzung könnte hier neuer Schwung in diese Assetklasse kommen.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst wieder die starken Werte im Dow Jones im Blick. Der Technologie- und Konsumgüterkonzern 3M legte deutlich stärkere Zahlen vor, als im Vorfeld erwartet wurde und honorierte das Plus bei Umsatz und Gewinn mit einem Kurssprung. Damit reiht er sich in der Berichterstattung bei The Home Depot ein, die wir vor einer Woche ebenfalls mit starken Zahlen sahen.

