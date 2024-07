Liebherr und das australische Bergbauunternehmen Fortescue wollen emissionsfreie Muldenkipper in Minen mit einer autonomen Transportlösung in den Dienst schicken. Eine Vor-Ort-Validierung von vier elektrischen Liebherr-Muldenkippern des Typs T 264 findet derzeit bei Fortescue in Australien statt. Beim Muldenkipper T 264 von Liebherr handelt es sich um ein großes Minenfahrzeug mit mehreren hundert Tonnen Gesamtgewicht. Wie Liebherr und Fortescue mitteilen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...