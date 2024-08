The following instruments on XETRA do have their first trading 01.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.08.2024Aktien1 NL0000686509 ASTARTA Holding PLC2 US29261R1032 Endeavour Group Ltd. ADR3 JE00BSBJ5M88 Rosebank Industries PLC4 US68276W6084 Meta Data Ltd. ADR5 GB00BYY0JQ23 Rome Resources PLC6 FR001400OS22 Boostheat SAS7 US2577382037 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. ADR8 US92838J2024 Vision Sensing Acquisition Corp. UTS9 JE00BQC4YW14 WNS Holdings Ltd.10 US30049G3020 Evoke Pharma Inc.Anleihen1 XS2868171229 Lloyds Banking Group PLC2 USU5876JAX38 Mercedes-Benz Finance North America LLC3 USU5876JAV71 Mercedes-Benz Finance North America LLC4 USU83067AM78 SM Energy Co.5 US902133BA46 Tyco Electronics Group S.A.6 DE000A3LWZV6 Ferralum Metals Group S.à r.l.7 US502431AV15 L3Harris Technologies Inc.8 US87165BAV53 Synchrony Financial9 DE000DW6AEN0 DZ BANK AG10 IT0005607970 Italien, Republik11 US64110LAZ94 Netflix Inc.12 USU5876JAW54 Mercedes-Benz Finance North America LLC13 US64110LBA35 Netflix Inc.14 US681919BG08 Omnicom Group Inc.15 US78355HLC15 Ryder System Inc.16 DE000A383EA2 Titansafe Schließfachanlagen GmbH17 XS2872799734 Crown European Holdings S.A.18 XS2114087823 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.19 XS2114115202 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.20 DE000HLB58Z0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB58L0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 USU5876JAT26 Mercedes-Benz Finance North America LLC23 USU5876JAU98 Mercedes-Benz Finance North America LLC